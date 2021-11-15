Охранных голубей обнаружил в Пскове Борис Елкин

15:04, 15 ноября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин обнаружил в городе охранных голубей. Об этом он рассказал в Instagram.

«Гуляя по городу на выходных, увидел голубей, как выяснилось, они охранные! Их как минимум два», - написал Елкин.

По его словам, один голубь венчает крест храма Успения Богородицы с Пароменья 1444 года. В связи с тем что долгое время это был единственный храм за пределами крепостной стены, отсюда и необходимость в «охраннике» - голубь как символ Святого Духа.

Кроме того, Борис Елкин рассказал, что еще один голубь уже несколько лет сидит на парапете на Золотой набережной. Автор этой фигурки — скульптор Владимир Черненко. А идея поместить сюда голубя принадлежит главному архитектору проекта Золотой набережной Юрию Ширяеву.

«Возможно, такие фигурки голубей когда-то были и на других псковских церквях. Если знаете об этом - пишите в комментариях. Если вы знаете интересную историю или факт о Пскове - пишите в директ. С удовольствием поделюсь этой информацией с подписчиками», - заключил Елкин.