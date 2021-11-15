За последнее двадцатилетие в Псковской области наблюдается рост заболеваний щитовидной железы

15:23, 15 ноября 2021, ПАИ

Последние 10-20 лет в Псковской области фиксируется большой рост заболеваний щитовидной железы, что связано с хорошей диагностикой в регионе и частым, своевременным выявлением проблемы. Об этом сообщила заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко в медиацентре ПАИ.

Также врач отметила, что в целом регион не отличается по уровню заболевания эндокринной системы от других регионов России. Самые основные и распространенные заболевания, как и везде, это сахарный диабет I и II типа, а также заболевания щитовидной железы.

Ильяшенко уточнила, что такие заболевания, как сахарный диабет и щитовидной железы, присущи детям и подросткам, а также женщинам.