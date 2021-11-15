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Общество

13 новых общественных пространств планируют создать в Пскове

Проекты 14 муниципальных программ на предстоящий пятилетний период рассмотрели депутаты Псковской городской Думы. Одной из важнейших из них глава Пскова Елена Полонская считает программу «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в Пскове уже несколько лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«С 2017 года совместно с жителями мы подаём заявки на участие в данной программе, в рамках которой не только ремонтируются дворы, но и создаются новые общественные пространства. В частности, за эти годы в Пскове создано порядка пяти новых скверов, в которых благоустроены пешеходные дорожки, высажены новые зелёные насаждения, обустроены места для отдыха различных категорий граждан», – отметила руководитель муниципалитета.

Она также сообщила, что в период с 2022 по 2027 годы по данной программе на территории Пскова планируется дополнительно создать и обустроить ещё 13 общественных пространств, в том числе сквер у реки Милевка.

«Большую помощь в реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове оказал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Благодаря его поддержке в этом году наш город дополнительно к тем 60 млн рублей, что изначально поступили в муниципальный бюджет на реализацию данной программы, получил ещё 70 млн рублей. Все эти средства были направлены на ремонт дворовых территорий», – подчеркнула Елена Полонская.

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