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Псковский врач-эндокринолог назвала основные симптомы диабета и факторы развития заболевания

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Елена Ильяшенко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 15 ноября назвала основные симптомы диабета и факторы развития заболевания.

По словам Елены Ильяшенко, диабет первой степени имеет яркую клиническую. картину, а второй тип — «это бомба, которая зреет и в какой-то момент выстрелит».

«Много общих симптомов: слабость, усталость, недомогание. Если стали замечать, что обычная работа требует больших усилий, больше устаете, плохо заживают порезы, ангины, фарингиты часто — надо сдать глюкозу крови. Есть группы риска — избыточный вес, женщины, которые родили деток с большим весом. Если были родственники с сахарным диабетом, надо помнить об этом, следить за здоровьем», - отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что диабет не передается по наследственности. Кроме того, к основным симптомам заболевания Елена Ильяшенко отнесла жажду, потерю в весе, частое мочеиспускание и выраженную слабость.  

Кроме того, врач-эндокринолог рассказала о факторах, способствующих развитию сахарного диабета. По ее мнению, образ жизни современного человека поменялся, люди стали меньше заниматься физической активностью. Также Елена Ильяшенко подчеркнула, что еще одним фактором является избыточный вес. «Мы не всегда успеваем приготовить пищу правильную, проще воспользоваться фастфудом», - добавила эксперт. - Идет нагрузка на поджелудочную железу, печень, что способствует развитию сахарного диабета второго типа. Экология имеет значение, где выросли - тоже имеет значение».

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