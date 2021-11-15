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Общество

Галина Неваленная поблагодарила председателя Псковского общества слепых за профессиональную помощь людям

15 ноября состоялась встреча депутата ПГД Галины Неваленной с председателем Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Прокудиным, приуроченная к Международному дню слепых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

От имени главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы Галина Неваленная передала слова благодарности региональному председателю Владимиру Прокудину за поддержку и профессиональную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению на территории города.

13 ноября ежегодно отмечается Международный день слепых. Эта дата учреждена в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения. Она приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи, французского педагога, основателя первых учебных заведений и предприятий для незрячих, первого изобретателя рельефного шрифта, и призвана обратить внимание на проблемы людей с полной или частичной потерей зрения, которым тяжело адаптироваться и найти себя в современном мире.

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