Галина Неваленная поблагодарила председателя Псковского общества слепых за профессиональную помощь людям

16:15, 15 ноября 2021, ПАИ

15 ноября состоялась встреча депутата ПГД Галины Неваленной с председателем Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимиром Прокудиным, приуроченная к Международному дню слепых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

От имени главы Пскова Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы Галина Неваленная передала слова благодарности региональному председателю Владимиру Прокудину за поддержку и профессиональную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению на территории города.

13 ноября ежегодно отмечается Международный день слепых. Эта дата учреждена в 1984 году Всемирной организацией здравоохранения. Она приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи, французского педагога, основателя первых учебных заведений и предприятий для незрячих, первого изобретателя рельефного шрифта, и призвана обратить внимание на проблемы людей с полной или частичной потерей зрения, которым тяжело адаптироваться и найти себя в современном мире.