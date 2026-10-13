В России утвердили новые ГОСТы на фруктовые и овощные полуфабрикаты

08:15, 13 октября 2026, ПАИ

Росстандарт утвердил два новых ГОСТа на продукцию из фруктов и овощей. Они вступят в силу 1 июля 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

Первый стандарт устанавливает требования к фруктовым и овощным полуфабрикатам, изготовленным из целых, измельченных или протертых плодов и овощей. В такую продукцию могут добавлять сахар, пищевые добавки и другие ингредиенты. Ее используют в дальнейшем производстве продуктов питания.

ГОСТ определяет требования к внешнему виду, консистенции, вкусу, запаху и цвету полуфабрикатов, а также к используемому сырью, пищевым добавкам и ароматизаторам.

Второй стандарт касается пюре и паст из печеных или вареных овощей. Для их производства предусмотрено использование свежих или предварительно заготовленных целых овощей с добавлением соли.

Такие консервы должны выпускаться в потребительской упаковке, герметично укупориваться и проходить стерилизацию либо консервироваться асептическим способом. Новый ГОСТ также начнет действовать с 1 июля 2027 года.