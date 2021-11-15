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Волонтёры помогают маломобильным псковичам во время замены лифтов

Волонтёры помогают маломобильным жильцам на период замены лифтов в Пскове. Об этом было объявлено в ходе координационного совещания у главы Пскова Елены Полонской 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская отметила, что вопрос капремонта в многоквартирных домах достаточно ёмкий, затронул интересы большого количества жителей. Поэтому было решено посвятить ежемесячное координационное совещание только этой теме. Она поблагодарила Фонд капитального ремонта Псковской области за контроль данной работы. Но вопросы у жителей города есть по утилизации старого лифтового оборудования, которое демонтируют в процессе капремонта, уточнила глава Пскова.

Глава муниципалитета также поблагодарила начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Николая Баринова за то, что он в самом начале провёл работу с управляющими компаниями, жителями домов, где меняют лифтовое оборудование. Она заметила, что депутаты Псковской городской Думы также проводили встречи с жителями, чтобы уведомить о предстоящих работах, а также рассказать о волонтёрских центрах, которые помогают маломобильным людям, проживающим на последних этажах, с доставкой продуктовых наборов, лекарственных средств. Также были случаи, когда домашних животных пожилым гражданам помогали выгуливать, уточнила Елена Полонская.

Напомним, что на период замены лифтов в Пскове волонтёры помогают пожилым гражданам, инвалидам с доставкой продуктов, лекарств, с вызовом врача на дом. Заявки можно оставлять в волонтёрском центре по телефону горячей линии 8-800-444-07-13. Также работает отделение социального обслуживания на дому. За необходимой помощью можно обратиться по телефону 8 (8112) 66-97-24.

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