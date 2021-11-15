Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопрос утилизации старых лифтов обсудили на совещании у главы Пскова

Вопрос утилизации старых лифтов обсудили в ходе координационного совещания у главы Пскова Елены Полонской 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев отметил, что утилизация лифтов и других металлических вещей находится в зоне ответственности собственников. Подрядчик либо через управляющую компанию, либо через старшего совета дома взаимодействует с жильцами. Демонтированный металл они самостоятельно направляют на утилизацию.

Елена Полонская поинтересовалась у управляющих компаний, с какими трудностями они сталкиваются при замене лифтов.

Старший по дому на улице Юбилейной, 93 Эдуард Артебякин сообщил, что есть проблема утилизации старого лифтового оборудования. По его словам, нечетко налажен процесс вывоза и сдачи металла управляющей компанией, есть опасения, что деньги со сдачи металла уйдут в никуда. Также их дом поздно уведомили о начале работ. «Сдано четыре дома, 15 лифтов, 85 ещё нет – на дворе середина ноября. Успеет ли структура сделать всё до Нового года?» – сказал старший по дому.

Представитель управляющей компании, к которой относится этот дом, заверил, что дополнительные соглашения на утилизацию заключены. Сумма составляет 25 тысяч рублей с одного лифта, уточнил он.

Сергей Шарлаев подчеркнул, что фонд капремонта и подрядчик не имеют отношения к утилизации. Именно собственники определяют, по какой стоимости сдавать старое оборудование. «Это ваше имущество, вы определяете порядок – как вы его сдаете: или через управляющую компанию, или ещё каким-то образом. Ваш дом один из последних, который был начат. Но бригада на этом объекте работает быстрее всех», – заметил он и ещё раз сказал, что работы по замене лифтов в Пскове планируется завершить до конца ноября, дальше приёмка и ввод в эксплуатацию. Такая задача поставлена руководством области, уточнил Сергей Шарлаев.

500 жителей многоквартирного дома не должны думать, как утилизировать старое оборудование, для этого есть договор с управляющей компанией, заметила глава Пскова.

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов заметил, что у него таких проблем нет. «Но я хотел бы поддержать собственников. В данной ситуации вопрос просто не проработан, подрядчику нужно понимать, кому и сколько передать. Иначе собственники не получат своё имущество», – отметил он. Андрей Тарасов уверен, что в данном случае необходимо доработать вопросы контракта или через Псковскую городскую Думу ввести правила утилизации имущества многоквартирного дома в результате капремонта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

15 ноября 2021

Итоги и перспективы «Школы волонтёров наследия» обсудили в ПсковГУ
15 ноября 2021

Госдума РФ направит проект об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы
15 ноября 2021

ФОТОФАКТ: Новое граффити появилось в центре Пскова
15 ноября 2021

Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
15 ноября 2021

О тонкостях замены лифтового оборудования рассказал Борис Елкин
15 ноября 2021

Оригинальное автомобильное колесо разрабатывает инженер ПсковГУ
15 ноября 2021

Механизм утилизации старых лифтов разъяснили управляющим компаниям Пскова
15 ноября 2021

Хор Псково-Печерского монастыря отметит 100-летний юбилей

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...