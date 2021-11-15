Вопрос утилизации старых лифтов обсудили на совещании у главы Пскова

16:49, 15 ноября 2021, ПАИ

Вопрос утилизации старых лифтов обсудили в ходе координационного совещания у главы Пскова Елены Полонской 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев отметил, что утилизация лифтов и других металлических вещей находится в зоне ответственности собственников. Подрядчик либо через управляющую компанию, либо через старшего совета дома взаимодействует с жильцами. Демонтированный металл они самостоятельно направляют на утилизацию.

Елена Полонская поинтересовалась у управляющих компаний, с какими трудностями они сталкиваются при замене лифтов.

Старший по дому на улице Юбилейной, 93 Эдуард Артебякин сообщил, что есть проблема утилизации старого лифтового оборудования. По его словам, нечетко налажен процесс вывоза и сдачи металла управляющей компанией, есть опасения, что деньги со сдачи металла уйдут в никуда. Также их дом поздно уведомили о начале работ. «Сдано четыре дома, 15 лифтов, 85 ещё нет – на дворе середина ноября. Успеет ли структура сделать всё до Нового года?» – сказал старший по дому.

Представитель управляющей компании, к которой относится этот дом, заверил, что дополнительные соглашения на утилизацию заключены. Сумма составляет 25 тысяч рублей с одного лифта, уточнил он.

Сергей Шарлаев подчеркнул, что фонд капремонта и подрядчик не имеют отношения к утилизации. Именно собственники определяют, по какой стоимости сдавать старое оборудование. «Это ваше имущество, вы определяете порядок – как вы его сдаете: или через управляющую компанию, или ещё каким-то образом. Ваш дом один из последних, который был начат. Но бригада на этом объекте работает быстрее всех», – заметил он и ещё раз сказал, что работы по замене лифтов в Пскове планируется завершить до конца ноября, дальше приёмка и ввод в эксплуатацию. Такая задача поставлена руководством области, уточнил Сергей Шарлаев.

500 жителей многоквартирного дома не должны думать, как утилизировать старое оборудование, для этого есть договор с управляющей компанией, заметила глава Пскова.

Директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов заметил, что у него таких проблем нет. «Но я хотел бы поддержать собственников. В данной ситуации вопрос просто не проработан, подрядчику нужно понимать, кому и сколько передать. Иначе собственники не получат своё имущество», – отметил он. Андрей Тарасов уверен, что в данном случае необходимо доработать вопросы контракта или через Псковскую городскую Думу ввести правила утилизации имущества многоквартирного дома в результате капремонта.