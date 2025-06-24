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Общество

Шоу автозвука пройдёт на фестивале «Движение улиц» в Пскове

Шоу автозвука, которое представит команда PRT Pskov Racing Team, пройдёт в рамках фестиваля уличных видов спорта «Движение улиц» в Пскове 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото предоставили в Псковском городском молодёжном центре

Мероприятие будет проходить с 12:30 до 16:30 в сквере имени Александра Невского (на пересечении улиц Леона Поземского и Шоссейной). Вход на шоу будет свободный.

«Любителей громкой музыки и острых ощущений ждут танцы под ритмы мощных треков, качественная современная музыка и невероятный заряд энергии. Участники смогут увидеть самые разные автомобили региона и лично убедиться в силе автомобильного звука», – отметили организаторы.

Напомним, что фестиваль уличных видов спорта пройдёт в рамках празднования Дня молодёжи в Пскове. Соревнования по восьми направлениям, включая BMX, скейтбординг, самокаты и другие популярные дисциплины, состоятся на площадке скейт-парка имени Александра Невского. Кроме спортивных состязаний пройдут творческие активности, в том числе граффити-сессии и танцевальные батлы. В прошлом году в мероприятии приняли участие около 250 человек, и организаторы надеются, что в 2025 году число участников будет ещё больше.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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