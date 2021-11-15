Человек, на которого равняются: молодой учитель рассказал, почему выбрал работу в школе на Талабских островах

16:52, 15 ноября 2021, ПАИ

Молодой учитель русского языка и литературы Вячеслав Новиков рассказал изданию «Мел», почему уехал из Мурманска в Псковскую область и теперь преподает в школе на острове Залита (Талабские острова).

По словам Новикова, он окончил школу в 2006 году в городе Кировск Мурманской области. Мужчина отметил, что выбирал вузы в городах, где жили бабушки: Псков и Тверь. В последний он не поступил, поэтому решил стать учителем и пошел учиться в Псковский государственный университет, его туда направила мама. После вуза он обратился в управление образования, где ему предложили две вакансии — одна за 15, вторая за 30 километров от Пскова. Вячеслав Новиков выбрал близкую к Пскову школу на острове Залита.

«Залитская школа, ее филиал — это потрясающе доброе место. Его, конечно, создают люди. Вот сама Тамара Петровна, местная легенда, учительница, которая проработала здесь всю жизнь, приходила в учительскую комнату и заботливо говорила: «Я тебе супа сварила», - отметил Вячеслав Новиков.

Он подчеркнул, что когда люди его спрашивают, почему он остается преподавать в сельской школе, то ожидают, что он что-нибудь скажет про зарплату. «Да, у меня есть надбавка за работу в сельской местности, надбавка за оплату коммунальных услуг. Но и работать в сельской школе сложнее», - считает Вячеслав Новиков.

«Не думайте, что я на самом деле такой занудный и правильный. Просто учитель в сельской школе — человек, на которого равняются», - подчеркнул Вячеслав.

Вячеслав Новиков убежден, что есть люди, для которых работа на селе — это своеобразная миссия. «И я не хочу уезжать из села. Мне нравится место, где я живу: свежий воздух, уютная квартира. Мне нравится коллектив школы, в которой я работаю. Нравятся и сложности, с которыми сталкиваюсь. Можно сказать, я счастливый человек: нашел ту самую зону комфорта. Она оказалась в сельской школе. А в городской, наверное, я бы и не смог так жить», - заключил он.