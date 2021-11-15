Определён подрядчик на ремонт улицы Труда в Пскове

17:21, 15 ноября 2021, ПАИ

Заключён контракт на ремонт улицы Труда в Пскове. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт будет производиться в два этапа: сначала приведут в порядок участок от дома № 4 на улице Труда до улицы Текстильной. Срок выполнения работ – 26 августа 2022 года. Затем отремонтируют отрезок дороги от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Здесь работы должны быть завершены до 25 августа 2023 года. Всего будет отремонтировано более двух километров.

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть: отфрезеровать старое покрытие, разобрать бортовой камень и установить новый, заменить люки и плиты перекрытий, выполнить устройство выравнивающего слоя и геосетки. Затем будет уложен верхний слой асфальта, отремонтированы тротуары и посадочные площадки автобусных остановок.

Кроме того, на первом участке подрядчик демонтирует часть пешеходного ограждения и высадит живую изгородь из кизильника. Здесь также будут установлены 20 скамеек и урн.

На втором отрезке пешеходное ограждение будет полностью заменено живой изгородью. Здесь также установят новые искусственные дорожные неровности.

В завершение нанесут разметку термопластиком, установят дорожные знаки, восстановят зелёную зону.

Заказчиком ремонта выступает Управление городского хозяйства администрации Пскова. Подрядной организацией – ООО «Дорстройсервис».