Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

17:38, 15 ноября 2021, ПАИ

1 940 008 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 217,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 508 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 9 109 094 человека, 7 812 557 пациентов выздоровело, 256 597 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 62 387 случаев заражения коронавирусом, 53 500 пациентов выздоровело, 988 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.