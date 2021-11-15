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Общество

Врио заместителя главного судебного пристава Псковской области проведёт приём граждан в Себеже 17 ноября

Личный приём граждан 17 ноября проведёт врио заместителя руководителя УФССП России по Псковской области – заместителя главного судебного пристава Псковской области Максим Бастрыгин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Себежского и Пустошкинского районов, пройдёт с 14:00 до 17:00 на улице Пролетарской, 23 в Себеже.

Предварительная запись на приём в ОСП Себежского и Пустошкинского районов будет проводиться по номеру 8(8112) 69-90-90.

Кроме того, записаться на приём можно будет и по единому номеру телефона группы телефонного обслуживания УФССП России по Псковской области 8(8112) 69-90-82.

«Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов», – отметили в пресс-службе.

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