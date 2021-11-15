Депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян встретился с жителями микрорайонов Острова

21:37, 15 ноября 2021, ПАИ

О встречах с жителями двух бывших военных городков — Остров-2 и Остров-3 — рассказал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» депутат Псковского областного Собрания депутатов по округу № 9 Армен Мнацаканян.

«В социальных сетях люди активно задавали вопросы. Вместе с представителями администрации Островского района и управляющими компаниями ряд моментов разъясняли, например вопросы догазификации, которыми интересовались жители Острова-2. Здесь же население озадачено затянувшимся строительством здания РОВД. Люди не понимают, будет ли здесь пункт полиции или им ждать ещё одну «заброшенку». Будем выяснять положение дел», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что состояние местных дорог оставляет желать лучшего. «Вся сложность в том, что земля бывшего городка по-прежнему является собственностью Минобороны. А значит, местным властям выделять средства на благоустройство практически​ невозможно. Ещё одна проблема — нет документов на инженерные сети. А это значит, что составление проектно-сметной документации на любой вид ремонта — настоящее испытание. Это всё равно что делать человеку паспорт без наличия свидетельства о рождении», — заметил депутат.

Сейчас над задачей разработки проектно-сметной документации на инженерные сети в Острове-3 бьются сотрудники администрации. Средства получены по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, уточнил Армен Мнацаканян.