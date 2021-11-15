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Общество

Двухсотлетний итальянский парк восстанавливают жители Островского района

Фото здесь и далее: скриншоты из сюжета «Вести-Псков».

Двухсотлетний итальянский парк усадьбы Лореров – Розенов восстанавливают неравнодушные жители Островского района при поддержке районной администрации, сообщают «Вести-Псков».

Местные жители привели в порядок почти пять гектаров заброшенной территории. Сейчас вместо непроходимого леса на территории парка проложены дорожки, посажены цветы и обустроены места для отдыха. 

Масштабные работы в парке начались три года назад, когда проект «Горайский парк... 200 лет спустя» получил 700 тысяч по программе «Культурная мозаика». Ещё 700 тысяч удалось привлечь в 2020 году.

На данный момент на территории парка до сих пор продолжается расчистка с применением тяжёлой техники.

Руководитель территориального общественного самоуправления «Родной исток» Сергей Морозов рассказал, что больше всего было кустарников, для спила аварийных деревьев привлекались сторонник организации, приезжал лесовоз. «Уже профессиональные пильщики это валили, убирали, пруд ещё чистить организация помогла. Это то, что мы руками никогда бы не сделали».

Помимо расчистки территории, в парке ведутся и другие работы по благоустройству: появились дорожки, каменные ступеньки, белые мосты, скамейки и беседки. Планируется привести в порядок оставшуюся территорию, организовать место для перекуса и реконструировать двухъярусную террасу.

Руководитель проекта «Горайский парк... 200 лет спустя» Марина Ляшкевич рассказала, что им хотелось сохранить изюминку парка — итальянский стиль.

«В Италии очень распространены такие маленькие открытые беседки — перголы. Весной мы здесь высадим растения, которые их закроют, и здесь будет тень», – отметила она.

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