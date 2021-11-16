75-летняя пенсионерка попала в больницу после ДТП в Пскове

09:19, 16 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в результате ДТП 75-летняя пенсионерка попала в больницу. Авария произошла на улице Коммунальной, 58 с участием автомобилей Daewoo Nexia и Mitsubishi Pajero, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По предварительным данным, за рулём Mitsubishi находилась женщина, в салоне автомобиля также было двое детей в возрасте двух и четырёх лет.

На месте ДТП работает аварийно-спасательная служба. Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.