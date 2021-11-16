Порядка 2.5 кг пищи получает в сутки пациент псковской инфекционки

12:14, 16 ноября 2021, ПАИ

Порядка 2,5 кг пищи получает в сутки пациент псковской инфекционки, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Каждый день все пациенты больницы получают пятиразовое питание (дети - шестиразовое). Каждые понедельник и пятница — рыбные дни. В меню есть разные гарниры, два вида компота с пониженным и обычным содержанием сахара, минимумом соли и специй.. Больничное питание регламентировано документами Минздрава.

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