Порядка 2.5 кг пищи получает в сутки пациент псковской инфекционки
Порядка 2,5 кг пищи получает в сутки пациент псковской инфекционки, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Каждый день все пациенты больницы получают пятиразовое питание (дети - шестиразовое). Каждые понедельник и пятница — рыбные дни. В меню есть разные гарниры, два вида компота с пониженным и обычным содержанием сахара, минимумом соли и специй.. Больничное питание регламентировано документами Минздрава.
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