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Политика

Видео: Котлетка с пюрешкой - как кормят в Псковской инфекционной больнице

Каждый день все пациенты Псковской инфекционной больницы получают пятиразовое питание (дети шестиразовое). Меню расписано по пяти диетам, в сутки стационар потребляет около тонны готовых блюд. Корреспондент Псковского агентства информации увидел, где и как готовят столько еды, попробовал больничное меню сам и спросил мнение пациентов.

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