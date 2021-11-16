Видео: Котлетка с пюрешкой - как кормят в Псковской инфекционной больнице

11:16, 16 ноября 2021, ПАИ

Каждый день все пациенты Псковской инфекционной больницы получают пятиразовое питание (дети шестиразовое). Меню расписано по пяти диетам, в сутки стационар потребляет около тонны готовых блюд. Корреспондент Псковского агентства информации увидел, где и как готовят столько еды, попробовал больничное меню сам и спросил мнение пациентов.