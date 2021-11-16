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Общество

Псковские IT-компании могут претендовать на гранты до 300 миллионов рублей

Компании-разработчики в сфере IT-технологий могут получить грантовую поддержку в размере от 20 до 300 миллионов рублей. Программа реализуется в рамках дорожной карты «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую реализуют АНО «Диалог» и ПАО «Ростелеком».

«Подобная поддержка поможет ускорить цифровую трансформацию, как в целом в стране, так и отдельно в нашем регионе. Грантовая программа даст нужный стимул для развития IT-компаний и достижения высоких результатов», - поделился своим мнением и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталий Рахманов.

До 50% стоимости проекта составит финансовая поддержка. Получить её можно на создание и внедрение различных сервисов: коммуникационных, игровых, аудио и видео. Основные направления - платформы видеохостинга, интеллектуального динамического анализа видеопотока и распознавания речи, технологии выявления фейков и дипфейков, рекомендательные технологии, программные комплексы анализа пользователей, таргетированной автогенерации контента.

Конкурсные проекты должны соответствовать требованиям: срок реализации от 6 до 30 месяцев, включение внедряемого решения в реестр отечественного ПО или реестр российской радиоэлектронной продукции не позднее 6 месяцев с даты завершения проекта. 

Подать заявки можно на сайте Российского фонда развития информационных технологий (рфрит.рф). Для участия нужно зайти в раздел «Конкурсы», выбрать одну из двух программ грантовой поддержки и ознакомиться с перечнем документов. Приём продлится до 2023 года.

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