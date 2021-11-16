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Общество

Псковский государственный университет продолжает ремонт студенческих общежитий

В настоящий момент ведутся работы в здании на улице Люксембург, 6. Уже закуплена новая мебель, которую установят на кухне и в комнатах. Кроме того, модернизируется кухонное оборудование. Планируется, что к концу этого года ремонт в общежитии может быть завершен.

К ремонту восьми душевых приступили в общежитии на улице Ротной. Там же в ближайшее время будут установлены новые газовые плиты. В общежитии на улице Металлистов, 16 отремонтирована крыша.

В ближайшей перспективе – начало капитального ремонта на пятом этаже общежития ПсковГУ, расположенного по адресу ул.Карла Маркса, 1. Площадь работ составит более 1200 кв.метров.

Как стало известно, в планах вуза на будущий год стоят общежития на улице Льва Толстого (1 корпус) и Крестовском шоссе.

Напомним, комплекс общежитий ПсковГУ состоит из двенадцати благоустроенных общежитий, рассчитанных на более 3000 мест. 10 общежитий расположены в Пскове и 2 - в Великих Луках.

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