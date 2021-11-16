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5 млн рублей потратили в Пскове на борьбу с борщевиком

5 млн рублей потратили в Пскове на борьбу с борщевиком. Об этом сообщила начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства администрации Пскова Людмила Сарбеева на рабочем совещании по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского 16 ноября.

«Наш отдел организует борьбу с борщевиком. 4 млн рублей область в этом году выделила, плюс 1 млн рублей поступил из бюджета Пскова, все средства освоены», – отметила Людмила Сарбеева.

По её словам, на эти средства в городе от борщевика было обработано более 10 млн 410 тысяч кв. метров. «Это огромный труд. Была не просто обработка, но и уборка», – заметила Людмила Сарбеева.

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов отметил, что перед строительством ТЦ «Леруа Мерлен» в Пскове был снят грунт, на котором рос борщевик. При этом до снятия грунта никто его не обработал, в результате борщевик распространился на другие территории.

Депутат подчеркнул, что такие вопросы необходимо обсуждать на стадии строительства и предусматривать соответствующие условия. Он пояснил, что нужно сначала произвести обработку грунта, а потом его снимать.

16 ноября проходит рабочее совещание с участием главы Пскова Елены Полонской, депутатов Псковской городской Думы и Псковского областного Собрания, представителей областной и городской администраций региона по обсуждению вопроса изменения действующего законодательства Псковской области в части сдерживания распространения борщевика Сосновского.

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