Мемориальную доску в память о трагически погибших участковых открыли в Невеле

16:32, 16 ноября 2021, ПАИ

16 ноября состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о сотрудниках МО МВД России «Невельский» капитане полиции Сергее Булыжникове и младшем лейтенанте Александре Кузнецове, которые погибли при исполнении служебного долга, сообщает газета «Невельский вестник».

На мероприятии присутствовали начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Евгений Алушков, а также глава Невельского района Олег Майоров.

«Жизнь молодых парней, которым не исполнилось ещё 30, была оборвана выстрелами. Участковые уполномоченные выехали на происшествие, с которого уже не вернулись. Жаль терять таких ребят. Мы никогда не забудем их подвиг», – отметил Олег Майоров.

Напомним, что ночью 13 ноября 2017 года жительница деревни Язно Невельского района позвонила в отдел полиции и сообщила, что её бывший сожитель стучит в дверь её дома и угрожает убийством. Участковые уполномоченные капитан полиции Сергей Булыжников и младший лейтенант Александр Кузнецов выехали на происшествие. Там сотрудников полиции встретил пьяный вооруженный мужчина, который не шёл на контакт. При попытке полицейских войти в дом он открыл огонь. Полицейские погибли на месте, мужчина покончил с собой следом.