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Общество

Как не потеряться в городе, рассказали псковичам

Как не потеряться в городе, рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор школы «ЛизаАлерт», оператор баз направления беспилотной авиации и активный поисковик Василиса Ильина в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«В городе у нас теряются пожилые люди, склонные к деменции или потере памяти, а также дети. Как правило, взрослые люди добровольно не теряются в городе», – подчеркнула Василиса Ильина.

Чтобы обезопасить ребёнка и пожилого человека, важно, чтобы у них всегда был полностью заряженный мобильный телефон, а также чтобы они предупреждали, куда они идут и примерно в какое время планируют вернуться.

«Самое главное – наличие телефона и куда мог направиться человек», – заметила доброволец.

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