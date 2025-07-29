Как не потеряться в городе, рассказали псковичам
Как не потеряться в городе, рассказала доброволец с позывным «Ябеда», инструктор школы «ЛизаАлерт», оператор баз направления беспилотной авиации и активный поисковик Василиса Ильина в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».
«В городе у нас теряются пожилые люди, склонные к деменции или потере памяти, а также дети. Как правило, взрослые люди добровольно не теряются в городе», – подчеркнула Василиса Ильина.
Чтобы обезопасить ребёнка и пожилого человека, важно, чтобы у них всегда был полностью заряженный мобильный телефон, а также чтобы они предупреждали, куда они идут и примерно в какое время планируют вернуться.
«Самое главное – наличие телефона и куда мог направиться человек», – заметила доброволец.
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