Как изменится жизнь россиян с 1 августа: суть новых законов в карточках

13:05, 29 июля 2025, ПАИ

Август 2025 года принесёт россиянам значительные изменения в законодательстве, которые затронут практически все сферы жизни – от пенсионного обеспечения до банковских услуг. Новые правила направлены на защиту граждан от мошенничества, усиление государственного контроля за рыночными процессами и совершенствование социальной поддержки населения.

Перерасчёт пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа 2025 года произойдёт традиционный автоматический перерасчёт страховых пенсий для работающих пенсионеров на основе страховых взносов, уплаченных работодателями в 2024 году. Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, что при стоимости одного балла 145,69 рубля означает увеличение выплат на сумму до 437,07 рубля в месяц.

Повышение пенсий по возрасту и инвалидности

Граждане, достигшие 80-летнего возраста в августе 2025 года, с этого месяца будут получать фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере – 17 815,40 рубля вместо стандартных 8 907,70 рубля. Аналогичное увеличение ожидает пенсионеров, получивших I группу инвалидности.

Надбавки за уход

Гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход: 1 314 рублей к страховой пенсии и 1 377 рублей к государственной пенсии. Эти надбавки будут ежегодно индексироваться.

Банковские услуги для несовершеннолетних

С 1 августа 2025 года вступает в силу новое требование об обязательном согласии родителей для открытия банковских счетов подросткам в возрасте от 14 до 18 лет. Исключение составляют случаи полной дееспособности несовершеннолетних при вступлении в брак или эмансипации в связи с трудовой или предпринимательской деятельностью.

Мера направлена на защиту подростков от вовлечения в мошеннические схемы, включая дроппинг – использование банковских карт несовершеннолетних для обналичивания похищенных средств. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи банковских карт несовершеннолетним увеличивается на 20–25 %.

Право на отказ от SMS-рассылок

С 1 августа 2025 года россияне получают законное право отказываться от массовых SMS-рассылок через личный кабинет мобильного оператора или мобильное приложение. Операторы связи обязаны прекратить рассылку на следующий календарный день после подачи заявления.

На портале «Госуслуги» планируется запуск специального сервиса для подачи жалоб на спам, поступающий после установления запрета. Эта мера направлена на борьбу с цифровыми мошенниками, которые часто используют массовые рассылки для обмана граждан.

Упрощение корпоративного законодательства

С 1 августа 2025 года отменяется 30-летний запрет на создание компаний, где единственным учредителем выступает другое юридическое лицо с единственным участником. Это позволит предпринимателям создавать более гибкие холдинговые структуры для адаптации к санкционному давлению и оптимизации бизнес-процессов.

Завершение экспериментов по маркировке

С 31 августа 2025 года завершается тестирование добровольной маркировки спортивного питания – она становится обязательной через систему «Честный знак». Также завершается экспериментальная маркировка отопительных приборов, пиротехники, строительных материалов, учебников, медицинских изделий и других товарных групп.

Запрет на продажу немаркированных товаров

С 1 августа 2025 года запрещается продажа немаркированных остатков товаров лёгкой промышленности, которые подлежат обязательной маркировке с 1 марта 2025 года. Это касается одежды, обуви и других товаров текстильной промышленности.

Новый ГОСТ на детские игрушки

С 1 августа 2025 года вступает в силу новый государственный стандарт ГОСТ 35096-2024 для детских игрушек. Стандарт впервые системно классифицирует игрушки по возрастным категориям, видам деятельности и материалам изготовления, а также описывает основные риски: гигиенические, травматические, химические и пожарные.

Производителям потребуется скорректировать маркировку и техническую документацию, указывая возрастную группу, материал изготовления, тип активности и потенциальные опасности.

Изменения в утилизационном сборе

С 1 августа 2025 года вступают в силу изменения в правила уплаты утилизационного сбора. Основные изменения касаются: