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Общество

Требования к зарядным станциям для электромобилей обновят в России в 2026 году

Новые требования к зарядным станциям для электромобилей на автозаправочных комплексах вступят в силу в России с 1 марта 2026 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Правительство РФ.

Фото: ПАИ

Согласно документу, на АЗС, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог, должны быть установлены зарядные станции постоянного тока мощности не менее 44 кВт. Соответствующее постановление об этом подписано.

Обновление законодательства касается перечня минимально необходимых услуг, оказываемых на объектах дорожного сервиса. Ранее этот документ, утверждённый в 2020 году, не содержал требований к мощности зарядных станций для электромобилей.

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