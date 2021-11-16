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Общество

Не Dota единой богата Россия – команда РСХБ в финале Autonomous Greenhouse Challenge

Российская объединенная команда Россельхозбанка и МФТИ вышла в финал международного сельскохозяйственного конкурса Autonomous Greenhouse Challenge, опередив сильных участников из США, Южной Кореи и стран Европы. В 2022 году финалисты продолжат борьбу за призовые места, применяя искусственный интеллект при выращивании салата в теплицах Голландии.  

Команда из России впервые приняла участие в мероприятии: сотрудники Россельхозбанка и МФТИ начали подготовку за 3 месяца до конкурса, прошли несколько отборочных этапов и в течение двух дней выращивали салат в виртуальной теплице с использованием расширенной среды цифрового моделирования, предоставленной Вагенингенским университетом. Российская команда вышла в финал, заняв 2-е место среди 17 команд со всего мира, уступив объединенной команде университетов из Китая и опередив участников из Стэнфордского университета, MIT, международного концерна BASF, Технического университета Мюнхена и др.

Пять команд-финалистов отправятся в Голландию в 2022 году, где будет выделен тепличный отсек в исследовательском центре Bleiswijk, чтобы вырастить урожай салата высокого качества при рациональном использовании электроэнергии, воды и других ресурсов с использованием собственных алгоритмов искусственного интеллекта. Финал конкурса пройдет в два этапа: первый станет тренировочным, перед началом второго участники должны будут предоставить готовый алгоритм управления тепличным отсеком. Все контрольные действия, данные камер и датчиков теплицы будут доступны в цифровом формате для автоматического управления с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые представит каждая команда. На финальном испытании в Голландии нашу команду усилят специалисты из ведущих российских агровузов. 

Ежегодно с 2018 года китайская компания Tencent (создатель WeChat) и Вагенингенский университет в Нидерландах проводят международный конкурс Autonomous Greenhouse Challenge, в котором лучшие специалисты по искусственному интеллекту со всего мира соревнуются в выращивании сельскохозяйственных культур. Конкурс нацелен на объединение экспертов в области ИТ и агрономии, обмен знаниями и развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве с целью повышения эффективности агробизнеса и обеспечения доступности безопасных продуктов питания. Например, создание автоматизированных тепличных комплексов на базе технологий искусственного интеллекта может повысить урожайность на 15–20% при сохранении высокого уровня качества продуктов и минимизации негативного влияния на окружающую среду.

В традиционном тепличном производстве необходимо регулярно корректировать параметры среды в зависимости от изменяющихся факторов, которые влияют на рост сельскохозяйственных культур. Опытный производитель может самостоятельно контролировать ограниченный набор параметров системы на небольших производствах, но для обеспечения растущей потребности в качественных продуктах питания необходимо разработать новый класс полностью автоматизированных тепличных комплексов на базе технологий искусственного интеллекта. Подобные системы обработки и анализа данных с применением машинного обучения и компьютерного зрения разрабатывают и апробируют на конкурсе Autonomous Greenhouse Challenge, чтобы в будущем автономно управлять выращиванием культур в теплицах.

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