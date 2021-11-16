Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковского педагога наградили за вклад в развитие образования осужденных

Почётной грамотой директора ФСИН России наградили классного руководителя учебно-консультационного пункта СИЗО-1 Наталью Афанасьеву. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, награду ей вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

«За высокий профессионализм, инициативу и усердие, значительный вклад в развитие и совершенствование общего образования осужденных к лишению свободы», – говорится в тексте грамоты, который выражает основные направления деятельности педагога, посвятившего работе с преступившими закон более 35 лет.

С 1985 года и по сегодняшний день учитель физики и математики по образованию Наталья Афанасьева не только делится теоретическими знаниями по предметам с теми, кто оказался за решеткой, но и преподаёт жизненные уроки, где постоянными величинами являются нравственные ценности человека.

В стенах псковского следственного изолятора Наталья Афанасьева работает с 2007 года. С 2011 по 2014 год входила в состав общественной наблюдательной комиссии. На сегодняшний день – член информационной секции общественного совета при УФСИН России по Псковской области. 

За время педагогической службы в УИС Наталья Афанасьева провела более тысячи тематических занятий, организовала сотни встреч с интересными людьми, раскрыла таланты осужденных учеников, протянув каждому из них руку помощи.

«Несмотря ни на что, для меня это личности, не преступники. В своей работе придерживаюсь таких принципов: растопить лёд в сердцах, вдохнуть тепло в души и только после этого можно начинать «грызть гранит науки», – отметила Наталья Афанасьева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

16 ноября 2021

В Псковском аэропорту завершили ремонт мест общественного пользования
16 ноября 2021

Недостатки в реставрационных работах на церкви Успения Богородицы в Мелётово должен устранить подрядчик
16 ноября 2021

Пьяный пскович избил водителя приехавшей на вызов скорой помощи
16 ноября 2021

Почётный гражданин Пскова Андрей Царёв отмечает 60-летие
16 ноября 2021

Участок улицы Кузбасской Дивизии в Пскове перекроют 17 ноября
16 ноября 2021

Елена Полонская: Мы внимательно относимся к общественным инициативам
16 ноября 2021

В Псковской области увеличивается число людей с психическими заболеваниями
16 ноября 2021

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...