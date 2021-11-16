Псковского педагога наградили за вклад в развитие образования осужденных

17:53, 16 ноября 2021, ПАИ

Почётной грамотой директора ФСИН России наградили классного руководителя учебно-консультационного пункта СИЗО-1 Наталью Афанасьеву. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, награду ей вручил заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук.

«За высокий профессионализм, инициативу и усердие, значительный вклад в развитие и совершенствование общего образования осужденных к лишению свободы», – говорится в тексте грамоты, который выражает основные направления деятельности педагога, посвятившего работе с преступившими закон более 35 лет.

С 1985 года и по сегодняшний день учитель физики и математики по образованию Наталья Афанасьева не только делится теоретическими знаниями по предметам с теми, кто оказался за решеткой, но и преподаёт жизненные уроки, где постоянными величинами являются нравственные ценности человека.

В стенах псковского следственного изолятора Наталья Афанасьева работает с 2007 года. С 2011 по 2014 год входила в состав общественной наблюдательной комиссии. На сегодняшний день – член информационной секции общественного совета при УФСИН России по Псковской области.

За время педагогической службы в УИС Наталья Афанасьева провела более тысячи тематических занятий, организовала сотни встреч с интересными людьми, раскрыла таланты осужденных учеников, протянув каждому из них руку помощи.

«Несмотря ни на что, для меня это личности, не преступники. В своей работе придерживаюсь таких принципов: растопить лёд в сердцах, вдохнуть тепло в души и только после этого можно начинать «грызть гранит науки», – отметила Наталья Афанасьева.