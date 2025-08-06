Более 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

13:47, 06 августа 2025, ПАИ

1 080 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировали в Псковской области с 28 июля по 3 августа. Более половины заболевших (54,3 %) – дети в возрасте до 14 лет, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.

435 случаев ОРВИ зафиксировали в Пскове, что составляет 40,3 % от общего числа заболевших в регионе. За указанный период шесть человек госпитализировали с симптомами вирусной инфекции.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на уровне среднего многолетнего показателя, за неделю зарегистрировали 33 случая.