Более 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
1 080 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировали в Псковской области с 28 июля по 3 августа. Более половины заболевших (54,3 %) – дети в возрасте до 14 лет, сообщили ПАИ в региональном управлении Роспотребнадзора.
435 случаев ОРВИ зафиксировали в Пскове, что составляет 40,3 % от общего числа заболевших в регионе. За указанный период шесть человек госпитализировали с симптомами вирусной инфекции.
Заболеваемость острыми кишечными инфекциями находится на уровне среднего многолетнего показателя, за неделю зарегистрировали 33 случая.
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