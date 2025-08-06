О правилах перевозки домашних животных в автобусе напомнили псковичам

13:08, 06 августа 2025, ПАИ

О правилах перевозки домашних животных в автобусе напомнили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Мелкие животные должны находиться в переносках или контейнерах с жёстким дном. Сумма габаритов переноски не должна превышать 120 сантиметров. Для крупных собак необходимы намордник и поводок. При этом длина поводка не должна превышать одного метра.

Владельцу животного с собой нужно иметь ветеринарный паспорт с отметками о прививках питомца. В пресс-службе также подчеркнули, что водитель или кондуктор вправе отказать в перевозке, если животное создаёт угрозу безопасности.