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Общество

О правилах перевозки домашних животных в автобусе напомнили псковичам

О правилах перевозки домашних животных в автобусе напомнили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Фото: ПАИ

Мелкие животные должны находиться в переносках или контейнерах с жёстким дном. Сумма габаритов переноски не должна превышать 120 сантиметров. Для крупных собак необходимы намордник и поводок. При этом длина поводка не должна превышать одного метра.

Владельцу животного с собой нужно иметь ветеринарный паспорт с отметками о прививках питомца. В пресс-службе также подчеркнули, что водитель или кондуктор вправе отказать в перевозке, если животное создаёт угрозу безопасности.

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