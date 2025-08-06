Новый мессенджер Max начал фигурировать в мошеннических схемах

14:23, 06 августа 2025, ПАИ

Основные площадки, через которые мошенники выходят на своих жертв, назвал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 августа.

«В основном мошенники активизируются в мессенджерах WhatsApp*, Telegram, реже Viber. Набирает обороты мессенджер Max. Звонят опять же не через него, а через WhatsApp*, представляются администратором мессенджера Max, говоря, что всем россиянам нужно перевести данные в этот мессенджер и для верификации аккаунта надо продиктовать код. Дальше работает стандартная схема», – рассказал он.

По словам оперуполномоченного, официальные лица и сотрудники полиции никогда не звонят в WhatsApp*. Более того, им его запрещено использовать. «Если вам звонит незнакомый номер в WhatsApp* – это первый признак того, что это мошенники. Официальные лица, правоохранительные органы, компании, реклама – звонят по обычному номеру. В мессенджерах звонят только мошенники», – подчеркнул Дмитрий Борников.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в РФ компании Meta.