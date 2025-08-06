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Общество

Мошенники модифицируют старые схемы обмана псковичей

Мошенники начали модифицировать старые схемы обмана жителей Псковской области, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области Дмитрий Борников на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 6 августа.

Дмитрий Борников. Фото: ПАИ

«Схемы могут быть старыми, знакомыми – перевести деньги на «безопасный счёт». Но мошенники модифицируют их, идя в ногу со временем, так как государство работает против них, граждане навострились различать мошенников», – объяснил он.

Сейчас злоумышленники делают упор на запугивание своих жертв. «Говорят, что взломали личный кабинет портала «Госуслуги», сообщают, что денежные средства в опасности, присылают документы о доверенности на неизвестных собеседникам лиц. Мошенники пытаются надавить на страх потери денежных средств, жертва ведётся и спрашивает у мошенников, что делать. Раньше мошенники говорили: «бегите в банк, возьмите денежные средства и переведите на безопасный счёт в этом же банке», но потом сотрудники банков и полиции дежурили и останавливали граждан», – рассказал Дмитрий Борников.

По его словам, теперь мошенники задействовали новый метод – фирму «Юнистрим», которая осуществляет денежные переводы и находится у операторов, иногда у индивидуальных предпринимателей. Махинаторы призывают своих жертв никому не доверять, прийти в офис оператора, придумать легенду, например, деньги нужны родственникам на покупку машины, дома, а затем разделить сумму на несколько частей, чтобы не было подозрительно, и сделать переводы в нескольких офисах. «Когда жертва приходит в сотовую компанию и когда сотрудники у них интересуются целью перевода, то жертва говорит легенду и переводит деньги мошенникам, а потом идёт до следующей точки», – сказал специалист.

Кроме того, мошенники стараются сократить цепочку передачи денежных средств, исключая из своих схем курьеров. «Нередки случаи, когда жертва отправляется в другой город – мошенники вызывают такси или покупают билеты в Москву, Санкт-Петербург, и там уже жертва переводит средства. Либо говорят, что деньги надо передать какому-нибудь сотруднику банка, который на самом деле не имеет отношения к банкам или правоохранительным органам. Нередки случаи, когда граждане сами оставляют пакеты с деньгами в укромном месте. И уже дома начинают думать, зачем и что они сделали. К сожалению, это приходит слишком поздно», – подчеркнул Дмитрий Борников.

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