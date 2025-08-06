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Общество

Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове

Рейд по соблюдению водителями правил перевозки детей провели полицейские в Пскове сегодня, 6 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Рейд прошёл в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

С начала года в ДТП в Пскове пострадало 12 детей, пять из них были пассажирами автомобилей. Всего за семь месяцев в Пскове за неправильную перевозку детей оштрафовали 36 водителей. Они заплатили штрафы в размере трёх тысяч рублей.

  • Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Рейд по проверке перевозки детей провели полицейские в Пскове
    Фото: ПАИ

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили во время сегодняшнего рейда ещё два нарушения, касающихся детских удерживающих устройств.

«Ежедневно сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание на правила перевозки детей в салоне автомашины. Ребёнку в салоне должно быть комфортно, удобно, а самое важное – безопасно. Естественно, обеспечить эту безопасность обязан водитель / родитель, который осуществляет эту перевозку», – отметила старший инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по Пскову Юлия Фёдорова.

В рейде также участвовали сотрудники Ространснадзора. С начала этой недели выявили три нарушения при перевозке организованной группы детей в автобусах различных перевозчиков. Один штраф составляет 100 тысяч рублей.

Юлия Фёдорова подчеркнула, что с 26 июля произошли изменения в правилах дорожного движения, касающиеся понятия «детское удерживающее устройство».

«Раньше считали, что какие-то гибкие лямки, накладки, какие-то адаптеры на ремень и считаются детским удерживающим устройством, но это не являлось таковым. Это были какие-то несертифицированные приборы, которые носили какие-то формальные условия, чтобы ребёнку было более комфортно и удобно, но это не обеспечивало безопасность детей до 12 лет в салоне автомашины», – подчеркнула она.

В поправках было разъяснено, что детская удерживающая система – это сертифицированное устройство, которое обеспечивает безопасную перевозку детей в салоне машины, и оно должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза в соответствии с требованиями ГОСТ, уточнила эксперт.

«Если такое требование соблюдено не будет, сотрудники имеют право привлечь к административной ответственности – штрафу в размере трёх тысяч рублей», – заключила Юлия Фёдорова.

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