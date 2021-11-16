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Экономика

Региональный штаб провёл анализ программ газификации и догазификации в Псковской области

В следующем году запланировано выполнение 53 объектов догазификации (различных газопроводов) общей протяженностью более 570 км. Фото пресс-служба администрации Псковской области.

Сегодня, 16 ноября, в администрации Псковской области прошло заседание регионального штаба по газификации, сообщает пресс-служба ведомства. Его провёл заместитель губернатора Василий осипов. 

Представители власти региона совместно со специалистами дочерних структур ПАО «Газпром» проанализировали осуществление ряда объектов Программы развития газоснабжения и газификации Псковской области. Так, например, в настоящее время проектно-изыскательские работы завершены по межпоселковым газопроводам «ГРС Новоржев — Новоржев» и «ГРС Пушкинские Горы — поселок Пушкинские Горы». Строительно-монтажные работы запланированы на 2022 год. По части проектов сроки реализации скорректированы.

В этом году из областного бюджета также выделены средства на проектно-изыскательские работы по газификации трех многоквартирных домов в деревне Булынино Великолукского района, проведены мероприятия по проектированию и строительству недостающих частей газораспределительной сети в Кунье, что позволит в следующем году перевести на природный газ ряд многоквартирных домов.

На следующий год запланировано выполнение 53 объектов (различных газопроводов) общей протяженностью более 570 км. Строительство межпоселковых и внутрипоселковых распределительных сетей планируется осуществить за счет средств Единого оператора газификации. Обязательствами администрации Псковской области остается подготовка домовладений, а именно многоквартирных домов, к приему газа.

Для подготовки к переводу на природный газ 30 котельных Василий Осипов попросил активизировать работу по заключению концессионных соглашений. Особый акцент был сделан на необходимости включения в план мероприятий газификацию производственных площадок ООО «Оско-Инвест» в двух населенных пунктах — деревне Знаменка и Спасовщина Псковского района.

Общий объем программы догазификации в Псковской области охватывает более 30 тыс домовладений. В настоящее время заключено более 2,5 тыс договоров. При этом количество поданных заявок на подключение к уже существующим сетям газораспределения превышает 9,4 тысяч. Природный газ полностью подан к 22 домовладениям. Участники заседания обсудили дополнительные мероприятия, которые могут быть приняты для сокращения сроков выполнения работ. Василий Осипов поручил провести мониторинг работ по догазификации в каждом из муниципалитетов и представить его результаты на следующем заседании.

Кроме того, стороны обсудили вопросы погашения дебиторской задолженности за поставленный природный газ. Вице-губернатор обратил внимание, что план-график должен соблюдаться неукоснительно. Необходимо принять максимальные усилия, чтобы все районы, в том числе и муниципальные предприятия, полностью исполнили взятые на себя обязательства.

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