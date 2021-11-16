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Общество

Недостатки в реставрационных работах на церкви Успения Богородицы в Мелётово должен устранить подрядчик

Сегодня, 16 ноября на объекте «Церковь Успения Богородицы в Мелётово» состоялось рабочее совещание с участием представителей Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, комитета по охране памятников культурного наследия Псковской области, представителей заказчика работ и подрядчика (ООО «Анфилада»), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Как пояснили в музее, в ходе работы участники указали подрядчику на ряд недостатков по выполненным работам. Заказчик обещал устранить замечания в ближайшее время. Музей готовит необходимые документы для подачи заявки для продолжения работ. Она будет касаться как продолжения работ по сохранению уникальной живописи, так и архитектурной части.

«Практически каждый день туристы звонят в музей с просьбой попасть на экскурсию в храм Успения Богородицы в Мелётово. Успенская церковь на протяжении не одного десятилетия сохраняется Псковским музеем. В памятнике налажен температурно-влажностный режим. Для сохранения объекта культурного наследия музеем привлекаются лучшие специалисты в области архитектуры, монументальной живописи и музейной климатологии, - напомнили в музее-заповеднике, добавив, что музей следит не только за самим памятником, но и прилегающей территорией. Храм теперь находится под круглосуточной охраной.

«Псковский музей провёл огромную работу по организации и установке поста охраны, временного забора, установки видеонаблюдения. В ночное время территория храма подсвечивается прожекторами. В прошлые годы храм не раз страдал от вандалов – в 2009 году была снята медная кровля с алтаря храма. Дважды был спилен дверной замок», - рассказали в музее.

Напомним, что 21 сентября 2021 года решением Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия в Псковской области архитектура и стенная роспись церкви Успения в Мелётово вошла в перечень объектов для включения в предварительный список ЮНЕСКО. 

В Мелётово на протяжении двух лет продолжались реставрационные работы, проводимые ООО «Анфилада» по проекту ФГУП ЦНРПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры РФ). Заказчиком работ выступило Министерство культуры РФ. В ходе реставрации была укреплена конструкция храма, осуществлены противоаварийные работы притвора и южного придела, отреставрированы главы, кровля, приведены в порядок фасады. Также по периметру храма произведены вычинки и инъекции каменной кладки стен, фундаментов и контактной зоны фундаменты-грунты. Это примерно треть работ по проекту. Но летом этого года реставрационные работы были прекращены, контракт, заключенный между Министерством культуры РФ и ООО «Анфилада» расторгнут. 
 
Отметим, что храм Успения Богородицы в Мелётово был построен в 1462 году и расписан фресками в 1465 году по заказу псковских посадников. Храм  отмечал границу псковских земель на порубежье с Новгородскими землями.

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