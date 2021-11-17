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Общество

Около 10 млн почтовых отправлений обработала «Почта России» в Псковской области за 10 месяцев

С января по октябрь 2021 г. объем почтовых отправлений в регионе вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего «Почта России» обработала в Псковской области почти 10 млн почтовых отправлений, из них 9 млн составила простая и заказная корреспонденция, а также более 500 000 посылок и мелких пакетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Почта России» обеспечивает жителям региона весь комплекс почтовых услуг даже в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Сейчас, в период действия антиковидных ограничений, особенно актуальными становятся цифровые сервисы, которые позволяют совершать многие операции удаленно. С помощью сайта pochta.ru и мобильного приложения «Почты России» наши клиенты могут заказать на дом товары первой необходимости, вызвать курьера для отправки или получения почтового отправления, оформить подписку на любимые печатные издания и многое другое», – прокомментировала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В Псковской области мобильным приложением «Почты России» регулярно пользуются 200 000 человек. Около 60 000 жителей области уже оформили простую электронную подпись и получают почтовые отправления по упрощенной технологии, без заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта. 

Растет популярность онлайн-сервисов по отправке предоформленных и предоплаченных посылок, бандеролей и EMS-отправлений через мобильное приложение или с официального сайта «Почты России». С помощью данного сервиса отправить посылку можно без очереди и потратить на это меньше минуты своего времени. Объем таких отправлений увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% и составил порядка 50 000 отправлений.

За 10 месяцев текущего года почтальоны Псковской области доставили жителям около 4,5 млн печатных экземпляров, из которых 3,5 млн по подписке.

Сегодня в регионе работают 7 почтамтов, 276 почтовых отделений, в том числе 199 – в сельской местности, 61 – городских, 16 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. В УФПС Псковской области работают около 2 000 сотрудников, в том числе 833 почтальона, 240 операторов и 86 водителей.

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