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Профилактика ОРВИ и гриппа: врачи назвали главную защиту от вирусов

Основные правила защиты от респираторных инфекций в холодное время года напомнили врачи Псковской областной клинической больницы.

Фото: ПАИ

Первое, что необходимо сделать, – это внедрить несколько полезных привычек: гигиена рук, проветривание помещений, полноценный сон, сбалансированное питание, умеренная физическая активность. Эксперты советуют внимательно отнестись к простым правилам, использовать антисептик и по возможности избегать мест с большим количеством людей в пик заболеваемости. А если человек уже почувствовал недомогание, следует оставаться дома и носить маску, чтобы защитить окружающих.

Однако врачи предупреждают, что этих мер может не хватить для защиты от вирусов, поскольку они заразны и постоянно мутируют. Лучшей защитой от вирусных заболеваний специалисты называют вакцинацию.

«Прививка «знакомит» ваш иммунитет с врагом заранее, чтобы при реальной встрече организм дал мгновенный и мощный отпор. Даже если вы заболеете, вакцина снижает риск тяжёлого течения болезни, пневмонии, миокардита и госпитализации на 80–90 %», – отметили врачи Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что сейчас лучшее время для прививки. Сделав её в сентябре или начале октября, человек встретит пик эпидемии (ноябрь-декабрь) уже полностью защищённым.

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