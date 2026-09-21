Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Трудовое право и механизмы защиты трудящихся стали темой профсоюзного диктанта в Пскове

Профсоюзный диктант прошёл в Доме профсоюзов в Пскове сегодня, 21 сентября. Участие в просветительской акции приняли профсоюзные активисты, сотрудники аппарата регионального совета, а также председатели областных отраслевых организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Участники акции проверили свои знания в области трудового законодательства, истории профсоюзного движения России и актуальных механизмов защиты социально-экономических прав трудящихся.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил высокую значимость подобных инициатив для профсоюзного сообщества региона.

«Профсоюзный диктант – не просто экзамен или формальная проверка знаний. Это возможность освежить в памяти нормы Трудового кодекса и ключевые вехи нашей богатой истории. Профсоюзный лидер и активисты обязаны быть максимально компетентными, юридически подкованными специалистами, поскольку именно к ним работники обращаются за помощью в самых сложных ситуациях», – подчеркнул он.

Лидер облсовпрофа обратил внимание, что только глубокие знания и постоянное самосовершенствование делают профсоюзы сильной и авторитетной стороной в социальном диалоге с властью и работодателями.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Михаил Ведерников: Мы добились главного – продемонстрировали твёрдость духа и единство
21 сентября 2026

В Порховском районе следователи выясняют обстоятельства гибели работника на производстве
21 сентября 2026

Как хобби помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни, рассказала психолог
21 сентября 2026

Профессионализм как опора: как компетентность психолога помогает ветеранам СВО
21 сентября 2026

Поддержка рядом: как семья помогает ветерану СВО адаптироваться к мирной жизни
21 сентября 2026

Взаимная поддержка: как коллектив помогает ветеранам СВО заново строить мирную жизнь
21 сентября 2026

Три выпускника целевого обучения начали работать в Великолукской стоматологической поликлинике
21 сентября 2026

В Псковской области подвели итоги единого дня голосования

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...