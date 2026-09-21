Трудовое право и механизмы защиты трудящихся стали темой профсоюзного диктанта в Пскове

17:10, 21 сентября 2026, ПАИ

Профсоюзный диктант прошёл в Доме профсоюзов в Пскове сегодня, 21 сентября. Участие в просветительской акции приняли профсоюзные активисты, сотрудники аппарата регионального совета, а также председатели областных отраслевых организаций. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники акции проверили свои знания в области трудового законодательства, истории профсоюзного движения России и актуальных механизмов защиты социально-экономических прав трудящихся.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил высокую значимость подобных инициатив для профсоюзного сообщества региона.

«Профсоюзный диктант – не просто экзамен или формальная проверка знаний. Это возможность освежить в памяти нормы Трудового кодекса и ключевые вехи нашей богатой истории. Профсоюзный лидер и активисты обязаны быть максимально компетентными, юридически подкованными специалистами, поскольку именно к ним работники обращаются за помощью в самых сложных ситуациях», – подчеркнул он.

Лидер облсовпрофа обратил внимание, что только глубокие знания и постоянное самосовершенствование делают профсоюзы сильной и авторитетной стороной в социальном диалоге с властью и работодателями.