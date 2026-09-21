VK запустил бронирование организованных туров по России и за рубеж

17:19, 21 сентября 2026, ПАИ

Сервис «VK Места» расширил возможности для путешественников: теперь на платформе доступно бронирование организованных поездок по России и в другие страны. Об этом сообщила пресс-служба VK.

По данным пресс-службы, в каталоге представлено более 500 туров по различным городам России, а также в Узбекистан, Беларусь, Армению, Турцию и Китай. Список стран и туров будет пополняться. Пользователи могут выбрать направление, ознакомиться с программой и условиями поездки и оформить бронирование, не покидая сервис. Доступны разные форматы путешествий: экскурсионные и гастрономические туры, этнотуры, поездки на природу и другие. Среди предложений – многодневные маршруты по Костроме и Плёсу, Мурманску и Териберке, Нижегородской области, Камчатке, а также зарубежные направления.

Размещать туры могут туроператоры из России, прошедшие аттестацию в региональных туристических комитетах. Каждый тур проходит модерацию перед публикацией. Для бронирования достаточно внести частичную предоплату, остальная стоимость оплачивается туроператору напрямую после уточнения всех деталей поездки.

Кроме того, помимо туров, в «VK Местах» представлено более 2 500 экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров. Их можно забронировать на сайте или в мини-приложении.