Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

VK запустил бронирование организованных туров по России и за рубеж

Сервис «VK Места» расширил возможности для путешественников: теперь на платформе доступно бронирование организованных поездок по России и в другие страны. Об этом сообщила пресс-служба VK.

Изображение: пресс-служба VK

По данным пресс-службы, в каталоге представлено более 500 туров по различным городам России, а также в Узбекистан, Беларусь, Армению, Турцию и Китай. Список стран и туров будет пополняться. Пользователи могут выбрать направление, ознакомиться с программой и условиями поездки и оформить бронирование, не покидая сервис. Доступны разные форматы путешествий: экскурсионные и гастрономические туры, этнотуры, поездки на природу и другие. Среди предложений – многодневные маршруты по Костроме и Плёсу, Мурманску и Териберке, Нижегородской области, Камчатке, а также зарубежные направления.

Размещать туры могут туроператоры из России, прошедшие аттестацию в региональных туристических комитетах. Каждый тур проходит модерацию перед публикацией. Для бронирования достаточно внести частичную предоплату, остальная стоимость оплачивается туроператору напрямую после уточнения всех деталей поездки.

Кроме того, помимо туров, в «VK Местах» представлено более 2 500 экскурсий от профессиональных гидов и туроператоров. Их можно забронировать на сайте или в мини-приложении.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Михаил Ведерников: Мы добились главного – продемонстрировали твёрдость духа и единство
21 сентября 2026

В Порховском районе следователи выясняют обстоятельства гибели работника на производстве
21 сентября 2026

Как хобби помогают ветеранам СВО вернуться к мирной жизни, рассказала психолог
21 сентября 2026

Профессионализм как опора: как компетентность психолога помогает ветеранам СВО
21 сентября 2026

Поддержка рядом: как семья помогает ветерану СВО адаптироваться к мирной жизни
21 сентября 2026

Взаимная поддержка: как коллектив помогает ветеранам СВО заново строить мирную жизнь
21 сентября 2026

Три выпускника целевого обучения начали работать в Великолукской стоматологической поликлинике
21 сентября 2026

В Псковской области подвели итоги единого дня голосования

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...