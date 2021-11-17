До 15 декабря ограничено движение грузового транспорта в Стругокрасненском районе
С 17 ноября по 15 декабря временно ограничено движение грузового транспорта по дороге «Ровное-Высокое» (от 0 до 17 км), и «Струги Красные – Зовка» (от 37 до 51+600 км) в Стругокрасненском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Решение принято в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна.
При комиссионном обследовании состояния автомобильной дороги были выявлены локальные разрушения песчано-гравийного покрытия, превышающие предельно допустимые значения. В результате интенсивного движения большегрузной техники (лесовозы) образовались значительные дефекты и повреждения проезжей части
Комиссия пришла к выводу, что дальнейшее движение большегрузного транспорта по автодороге приведет к увеличению разрушений дорожного покрытия и невозможности безопасного проезда.
В течение месяца будут идти работы по восстановлению проезжей части.
Движение ограничат установкой информационных дорожных знаков 3,4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» на срок 30 календарных дней.
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