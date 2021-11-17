Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода

О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода «Флакон», который открыл 9 пространств в городах России, Михаил Егошин на телефоруме «Другое дело» 17 ноября.

«Очень важен качественный подход к креативным резиденциям, ДК нового типа — будем так их называть», - продолжил спикер. Он напомнил, что ведет поиски заброшенной недвижимости с нулевой ликвидностью, чтобы открывать в них креативные резиденции, коворкинги, производства. Для Псковской области большого пространства сейчас не нужно, считает Михаил Егошин. Необходимо сначала создать креативную прослойку, которая стала бы резидентами. В Пскове есть большой потенциал для другого проекта по аналогии с Великим Новгородом — там делают небольшое диджитал-пространство 1500 кв. м для удалёнщиков.

«Наш рынок развивающийся, и наше право формирующееся. Это минус и плюс для нашей страны — делать можно все что угодно. Наша задача — быть на шаг впереди. Если у нас что-то заимствуют, значит, это мы впереди», - отметил эксперт. По его словам, креативное предпринимательство несет такие же риски, как обычное. По данным Агентства стратегических инициатив, примерно 1,5% ВВП в Псковской области креативные предприниматели. Вклад небольшой, но самих предпринимателей много, уточнил Михаил Егошин. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 12,7%, больше чем весь строительный сектор Северной столицы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

17 ноября 2021

О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода

17 ноября 2021

Директор Роскультцентра: Каждый субъект должен разработать стратегию развития креативных индустрий
16 ноября 2021

Региональный штаб провёл анализ программ газификации и догазификации в Псковской области
15 ноября 2021

Фоторепортаж: QR-вход всегда открыт
15 ноября 2021

С 2022 года Visa отменит комиссию за переводы по номеру телефона

10 ноября 2021

Более 1,2 млн рублей отсудили потребители за нарушение прав в Псковской области

09 ноября 2021

Три недели остаётся у псковичей на уплату имущественных налогов за 2020 год

08 ноября 2021

В Пскове определили лучших школьников-программистов


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...