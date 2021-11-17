О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода

11:57, 17 ноября 2021, ПАИ

О перспективе открытия в Пскове креативной резиденции рассказал директор франшизы дизайн-завода «Флакон», который открыл 9 пространств в городах России, Михаил Егошин на телефоруме «Другое дело» 17 ноября.

«Очень важен качественный подход к креативным резиденциям, ДК нового типа — будем так их называть», - продолжил спикер. Он напомнил, что ведет поиски заброшенной недвижимости с нулевой ликвидностью, чтобы открывать в них креативные резиденции, коворкинги, производства. Для Псковской области большого пространства сейчас не нужно, считает Михаил Егошин. Необходимо сначала создать креативную прослойку, которая стала бы резидентами. В Пскове есть большой потенциал для другого проекта по аналогии с Великим Новгородом — там делают небольшое диджитал-пространство 1500 кв. м для удалёнщиков.

«Наш рынок развивающийся, и наше право формирующееся. Это минус и плюс для нашей страны — делать можно все что угодно. Наша задача — быть на шаг впереди. Если у нас что-то заимствуют, значит, это мы впереди», - отметил эксперт. По его словам, креативное предпринимательство несет такие же риски, как обычное. По данным Агентства стратегических инициатив, примерно 1,5% ВВП в Псковской области — креативные предприниматели. Вклад небольшой, но самих предпринимателей много, уточнил Михаил Егошин. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 12,7%, больше чем весь строительный сектор Северной столицы.