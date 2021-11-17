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Псковская студентка вышла в финал всероссийского конкурса «Твой Ход»

Студентка Псковского государственного университета Виктория Титова вышла в финал всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего финалистами стали 1 тысяча студентов из 76 регионов России. Все они успешно прошли полуфиналы, которые состоялись в федеральных округах страны. За выход в заключительную часть боролись порядка 10 тысяч студентов.

На полуфинале всероссийского конкурса «Твой Ход» студенты участвовали в деловых играх. Сначала с помощью специалистов ребята определяли роли, которые им предпочтительнее выполнять в коллективах, затем решали в группах поставленные задачи. За их работой наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы, тренеры по обучению. Они оценивали то, как студенты проявили себя в групповых ролях, а также их поведенческую гибкость и открытость к новой информации. Каждый участник получил соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной на принципах российского стандарта оценивания и с использованием международных инструментов. По итогам всех полуфиналов составлен общий рейтинг участников. Свои результаты конкурсанты могут узнать на платформе твойход.онлайн.

Финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» пройдёт с 27 по 29 ноября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

Многие активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО «РЖД».

Отметим, всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.

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