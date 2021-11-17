Пьяный водитель после ДТП скрылся в лесу в Невельском районе

13:46, 17 ноября 2021, ПАИ

Пьяный водитель после ДТП скрылся в лесу в Невельском районе, передает корреспондент «Невельского вестника».

ДТП произошло на 28-м километре трассы Невель – Новохованск между деревнями Рожново и Железницы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобиля Volkswagen Golf III, в результате чего машина съехала в кювет.

Как передают с места происшествия, водитель убежал от страха в лес, оставив пассажирку в машине, и спрятался в кустах, где его позднее нашёл сотрудник ГИБДД. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Пассажирка автомобиля от госпитализации отказалась. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и пожарной охраны.