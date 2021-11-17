Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё пять дворов в Пскове ремонтируют за счёт городского бюджета

Ещё пять дворов приводят в порядок в Пскове в рамках программы «Формирование современной городской среды». По контракту с Управлением городского хозяйства администрации Пскова благоустройством дворовых территорий занимается подрядная организация ООО «Доринстрой», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

На двух объектах основные работы уже завершены. Так, на улице Генерала Маргелова, 15 и в переулке Олега Зобова, 3 отремонтировали покрытие проездов и тротуаров, заменили бортовой камень, плиты и люки, отрегулировали высотное положение крышек колодцев. Кроме того, у дома № 3 в переулке Олега Зобова заасфальтировали новую парковку.

Ведутся работы во дворах дома № 75 на Рижском проспекте и № 65 на улице Юбилейной. Здесь меняют дорожное полотно проездов из асфальтобетонной смеси, регулируют по высоте крышки колодцев, устанавливают новый бортовой камень, обустраивают тротуары и новые парковки. На Рижском проспекте, 75 также установят «лежачего полицейского».

В ближайшее время подрядчик должен приступить к ремонту дворовой территории у дома № 38 на Октябрьском проспекте. Во дворе планируется отремонтировать проезд, заменить бортовой камень, люки и плиты, отрегулировать крышки колодцев, заасфальтировать парковку. Срок завершения всех работ – 30 ноября.

Ремонт дворов осуществляется за счёт средств городского бюджета на 2021 год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

17 ноября 2021

Мокрый снег ожидается в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2021

Завершилось голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка
17 ноября 2021

Молодые полицейские приняли присягу в Пскове
17 ноября 2021

Место отдыха на берегу Великой предложил обустроить депутат гордумы Григорий Стороненков
17 ноября 2021

Псковичам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Коробка храбрости»

17 ноября 2021

Более 212 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
17 ноября 2021

Турпотенциал Псковской области представили в посольстве России в Латвии

17 ноября 2021

Псковская студентка вышла в финал всероссийского конкурса «Твой Ход»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...