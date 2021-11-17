Ещё пять дворов в Пскове ремонтируют за счёт городского бюджета

13:39, 17 ноября 2021, ПАИ

Ещё пять дворов приводят в порядок в Пскове в рамках программы «Формирование современной городской среды». По контракту с Управлением городского хозяйства администрации Пскова благоустройством дворовых территорий занимается подрядная организация ООО «Доринстрой», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

На двух объектах основные работы уже завершены. Так, на улице Генерала Маргелова, 15 и в переулке Олега Зобова, 3 отремонтировали покрытие проездов и тротуаров, заменили бортовой камень, плиты и люки, отрегулировали высотное положение крышек колодцев. Кроме того, у дома № 3 в переулке Олега Зобова заасфальтировали новую парковку.

Ведутся работы во дворах дома № 75 на Рижском проспекте и № 65 на улице Юбилейной. Здесь меняют дорожное полотно проездов из асфальтобетонной смеси, регулируют по высоте крышки колодцев, устанавливают новый бортовой камень, обустраивают тротуары и новые парковки. На Рижском проспекте, 75 также установят «лежачего полицейского».

В ближайшее время подрядчик должен приступить к ремонту дворовой территории у дома № 38 на Октябрьском проспекте. Во дворе планируется отремонтировать проезд, заменить бортовой камень, люки и плиты, отрегулировать крышки колодцев, заасфальтировать парковку. Срок завершения всех работ – 30 ноября.

Ремонт дворов осуществляется за счёт средств городского бюджета на 2021 год.