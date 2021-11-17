«Мёртвые души» нашли в списке объектов культурного наследия в Пскове

15:09, 17 ноября 2021, ПАИ

В перечне культурного наследия Пскова есть объекты, названные памятниками по ошибке, дома, утратившие исторический облик, и просто «мёртвые души». Об этом заявила глава Пскова Елена Полонская на рабочем совещании, посвященном вопросу сохранения и использования объектов культурного наследия в муниципальной собственности, 17 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Полонская отметила, что сегодня на совещании необходимо обсудить вопрос мониторинга состояния объектов культурного наследия на территории Пскова. По её словам, это необходимо для обновления сведений о памятниках. Состояние памятников беспокоит общественность Пскова. Кроме того, в едином реестре значатся «мёртвые души», когда памятник фактически утрачен, но в реестре записан, уточнила глава Пскова.

Также сегодня на совещании предстоит обсудить меры, которые должен предпринять муниципалитет при передаче объекта культурного наследия в аренду.

«Понятно, что вопросы непростые и в рамках одного совещания мы их не решим, но, если «корабль» сдвинется с мёртвой точки, уже будет хорошо», – заключила Елена Полонская.