Депутат призвал ускорить решение вопроса о строительстве кабинета врача-педиатра в Овсище

15:35, 17 ноября 2021, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков во время контрольного выезда в избирательный округ № 12 призвал ускорить решение вопроса со строительством кабинета врача-педиатра в районе ДЭУ – Овсище, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В настоящее время в связи со строительством домов и развитием района возникли проблемы с медицинским обслуживанием. В округе возросло количество детей, которые посещают врача-педиатра. Родители вынуждены возить детей через весь город на приём к врачу, что доставляет массу неудобств.

«Мамы с колясками ездят в поликлинику в город. Раньше кабинет педиатра был в разных районах города. Для мамочек это было удобно», - отметил депутат.

При этом Григорий Стороненков добавил, что следует рассмотреть возможность объединения кабинета врача-педиатра с процедурным кабинетом, чтобы была возможность там же сделать прививку.

«Нужно встретиться с руководителем отдела областного здравоохранения и обозначить проблему. Необходимо хотя бы малыми шагами идти к этому», - подчеркнул депутат гордумы.

Участники выезда пришли к выводу, что необходимо также рассмотреть возможность строительства в микрорайоне как взрослой, так и детской поликлиники.

Отметим, что контрольные выезды на избирательные округа проходят регулярно в рамках исполнения решения Псковской городской Думы № 72 от 28 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что комиссия рассмотрела предложение депутата Григория Стороненкова благоустроить берег реки Великой в районе улицы Отрадной.