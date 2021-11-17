Александр Козловский: Здорово, что в Псковской области активно развивается кооперация
Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский, выступая в режиме ВКС на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, заявил, что рад тому, что в регионе активно развивается кооперация.
По словам Козловского, в Псковской области действует уже много развитой кооперации, в частности, технопарки и особые экономические зоны.
«Направлено это на то, чтобы развивать кооперативные связи, это тот инструмент, который активно позволяет набрать компетенции и найти себе работу. Уверен, что кооперативные связи будут расти и развиваться, особенно будет развиваться в ОЭЗ «Моглино», - отметил Козловский.
Депутат Госдумы также добавил, что важно сейчас понять, какие необходимые изменения нужно принять законодательно, чтобы обеспечить более эффективную работу в этом направлении. Александр Козловский подчеркнул, что развитию промышленности и экономики в России уделяется особое внимание.
17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области».
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