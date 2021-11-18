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Экономика

«Титан-Полимер» готов сотрудничать с псковскими компаниями в сфере логистики, питания, спецодежды, поставки поддонов

 

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») готов сотрудничать с псковскими компаниями в сфере логистики, питания, спецодежды, поставки поддонов, рассказал генеральный директор предприятия Герман Петрушко во время круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 17 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Продукция, которую будет выпускать завод «Титан-Полимер», будет являться сырьем для смежных производств. Например, полиэтилентерефталат – один из самых востребованных полимеров. Он потребляется более чем 10-ю отраслями промышленности – пищевой, легкой, строительной, электротехнической, используется в судостроении. Увеличение глубины переработки продукции завода «Титан-Полимер» позволит выпускать более сотни товарных единиц высокомаржинальной продукции, а само производство будет соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

«Поэтому создание такого производства будет иметь мультипликативный эффект за счёт развития смежных производств радиоэлектроники, волокон и нитей, нетканых материалов, гибкой упаковки, печатной продукции, пластиковых изделий и прочего», - отметил Петрушко.

Реализация проекта создаст возможность для развития отраслевого кластера и включения субъектов малого и среднего бизнеса в производственную кооперацию и цепочку создания добавленной стоимости в сфере промышленного производства.

«Второе направление кооперации с заводом «Титан-Полимер» — сервисное обслуживание крупного промышленного комплекса. Обслуживание нового производственного комплекса предполагает внушительный объем работ. К запуску завода нам понадобятся вспомогательные материалы для производства: картонные гильзы для намотки готовой продукции, лента упаковочная для стяжки рулонов пленки; стретч-пленка для упаковки готовой продукции, поддоны, брус, доска в том числе с фитосанитарной обработкой. Поддоны предназначены для формирования транспортных пакетов для механизированных процессов перемещения автомобильным, железнодорожным и водным транспортом», - уточнил гендиректор.

На заводе ждут предложений по организации питания. «Кому интересно, могут обратиться к нам посмотреть наше помещение, где планируется прием пищи, внести свои предложения», - сказал Герман Петрушко. На заводе «Титан-Полимер» готовы рассматривать предложения транспортно-логистических компаний по доставке грузов по маршрутам Санкт-Петербург Псков, Центральная Россия – Псков.

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