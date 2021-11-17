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Общество

По нацпроекту отремонтировали дорогу-дублер в Пушкинские Горы

После ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ввели в эксплуатацию 4,35 км Пушкиногорского шоссе. Дорога является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы. Средства на ремонт были выделены из областного бюджета в объеме более 66 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заказчиком выступает Псковавтодор, а работы выполнены силами подрядной организации ООО «Автомобильные дороги Пскова».

На подготовительном этапе была выполнена обрезка и прореживание крон деревьев, дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу, корчевка пней и корней с перетряхиванием валов, срезка асфальтобетонного покрытия.

Также подрядчик восстановил укрепленную часть обочины и виражи, отремонтировал асфальтобетонное покрытие. Устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия выполнено из асфальтобетонных смесей, соответствующих новому ГОСТу, местами уложена геосетка.

На обочинах устранены просадки и укреплены песчано-гравийно-щебеночной смесью. Прибровочная часть засеяна травой. Кроме того, в ходе работ был восстановлен водоотвод с проезжей части, отремонтированы и прочищены водопропускные трубы. Подрядчик привел в порядок и автобусные остановки: восстановил дорожную одежду на посадочных площадках, пандусах, тротуарах, установил скамейки и урны. По завершении работ нанесена дорожная разметка термопластиком и краской.

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