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Псковский детский фонд объявил сбор новых игрушек для Бобровского детского дома-интерната

В Бобровском доме-интернате находятся дети с физическими, неврологическими и психическими проблемами. Фото Псковского отделения Российского детского фонда

В преддверии Международного дня инвалидов Псковское областное отделение Российского детского фонда призывает псковичей порадовать подопечных Бобровского детского дома – интернатного учреждения, расположенного в Печорском районе, передав для них новые игрушки.

Сейчас в учреждении проживает более 70 детей с серьёзными нарушениями здоровья разного плана – с физическими, неврологическими и психическими проблемами. Педагоги и воспитатели учреждения стараются всячески социализировать детей, интегрировать их в общество, создают условия для самореализации, сообщают представители Псковского детского фонда.

Помимо этого, много времени ребята уделяют досугу, играя в разнообразные игры. Но, к сожалению, не все игрушки подходят для ребят. Дети в Бобровском детском доме могут играть только с некоторыми видами игрушек – с пластмассовыми и резиновыми. Это позволяет сохранить здоровье ребят в безопасности, ведь все игрушки в учреждении регулярно обрабатываются специальными средствами. Такой выбор игрушек обусловлен санитарными требованиями.

«За период карантина в учреждении многие игрушки пришли в негодность, и с ними больше нельзя играть. Это очень расстраивает девочек и мальчиков, ведь они так любят проводить время за весёлой игрой. Поэтому новые яркие игрушки станут прекрасным подарком для детей в преддверии Международного дня инвалидов», – рассказала координатор Кристина Елецкая.

Детский фонд предлагает всем неравнодушным псковичам присоединиться к сбору игрушек, которые затем будут переданы в Бобровский детский дом-интернат. Игрушки можно приносить в офис Детского фонда (ул. Яна Фабрициуса, д. 2а, 1-й этаж, правое крыло, каб. 15) до 29 ноября.

Важно: игрушки для детей из интернатного учреждения должны быть новыми!

Дополнительную информацию можно получить в соцсети «ВКонтакте» или по номерам телефонов 73-58-80, 8-911-367-68-45. 

Только общими силами мы сможем подарить детям много позитивных эмоций и разнообразить их досуг. 

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