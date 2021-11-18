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Общество

День отказа от курения отмечается сегодня

Ежегодно в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году, сообщает calend.ru.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением; каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (и этот уровень с каждым годом повышается).

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Курение считают вредной привычкой 47% из числа опрошенных людей, зависимостью — 38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли определить своего отношения к курению 6% респондентов.

По мнению 12% респондентов, бросить курить легко, 56% считают, что это трудно, 4% считают, что невозможно, 28% не задумывались об этом. При этом 21% из числа опрошенных пытались бросить курить, но в основном безуспешно. О существовании центров помощи в отказе от курения знают 30% респондентов, не знают 70%.

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